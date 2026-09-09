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9 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 9 Eylül çarşamba günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu.

9 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

9 Eylül çarşamba günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:50 Evlilik Güzeldir
  • 02:50 - 05:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:15 - 06:00 Hayallerinin Peşinde
  • 06:00 - 07:00 Turgay Başyayla ile...
  • 07:00 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:45 Seksenler
  • 14:45 - 19:00 Evlilik Güzeldir
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 22:00 Özel Ekip 2

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:00 - 04:00 Haysiyet
  • 04:00 - 07:00 Kuzey Güney
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:30 Haysiyet
  • 11:30 - 14:00 Daha 17
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Haysiyet
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

  • 01:45 - 03:45 Aşk Yeniden
  • 03:45 - 04:45 İnadına Aşk
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Şahane Hayatım
  • 07:15 - 08:00 İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Bursa Bülbülü

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:45 Muhtemel Aşk
  • 03:45 - 06:00 Güzel Günler
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Güzel Günler
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 05:00 Tuzlu Kahve
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 Mercan Köşk
  • 05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 A.B.İ.
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:40 Aşk ve Taht

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye
  • 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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