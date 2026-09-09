9 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

9 Eylül çarşamba günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:50 Evlilik Güzeldir

02:50 - 05:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:15 - 06:00 Hayallerinin Peşinde

06:00 - 07:00 Turgay Başyayla ile...

07:00 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:45 Seksenler

14:45 - 19:00 Evlilik Güzeldir

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:00 Özel Ekip 2

KANAL D Yayın Akışı

01:00 - 04:00 Haysiyet

04:00 - 07:00 Kuzey Güney

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:30 Haysiyet

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

01:45 - 03:45 Aşk Yeniden

03:45 - 04:45 İnadına Aşk

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Bursa Bülbülü

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 03:45 Muhtemel Aşk

03:45 - 06:00 Güzel Günler

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Güzel Günler

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:30 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 05:00 Tuzlu Kahve

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 Mercan Köşk

05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 A.B.İ.

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:40 Aşk ve Taht

TV8 Yayın Akışı