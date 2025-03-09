9 Mart Yayın Akışı: Ekranlarda Bugün Neler Var?

9 Mart yayın akışı, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Bugün, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanallarda keyifli içerikler ekranlara gelecek.
Uzak Şehir, Teşkilat, Deha, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler ve Survivor gibi iddialı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bu akşam hangi diziler ve programlar kaçta ekranda olacak? 9 Mart Pazar günü yayın akışındaki en popüler yapımlar ve detaylar sizlerle.
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Arka Sokaklar
16:30 Piyasa
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Uzak Şehir
23:15 Piyasa
01:30 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07:00 Yedi Numara
07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Bir Zamanlar İstanbul
15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Vefa Sultan
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:25 Sahur Bereketi
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Kral Kaybederse
02:00 Yalı Çapkını
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Bir Gece Masalı
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
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