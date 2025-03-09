9 Mart Yayın Akışı: Ekranlarda Bugün Neler Var?

9 Mart yayın akışı, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Bugün, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanallarda keyifli içerikler ekranlara gelecek.

Uzak Şehir, Teşkilat, Deha, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler ve Survivor gibi iddialı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bu akşam hangi diziler ve programlar kaçta ekranda olacak? 9 Mart Pazar günü yayın akışındaki en popüler yapımlar ve detaylar sizlerle.

9 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Arka Sokaklar

16:30 Piyasa

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23:15 Piyasa

01:30 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

9 MART TRT YAYIN AKIŞI

06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07:00 Yedi Numara

07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Bir Zamanlar İstanbul

15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Vefa Sultan

01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:25 Sahur Bereketi

9 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Kral Kaybederse

02:00 Yalı Çapkını

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

9 MART NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:30 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

9 MART ATV TV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Bir Gece Masalı

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Can Borcu

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

9 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

9 MART TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin