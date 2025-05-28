9 saat süren estetik operasyon! Gülşah Saraçoğlu yüzünün son halini paylaştı

Birçok ünlü ismin kıyafetlerini tasarlayan modacı Gülşah Saraçoğlu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman moda programlarında da jüri olan modacı 2016 yılında mide ameliyatı olmuştu.

Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya kadar düşmüş ve estetik operasyonlar geçirmişti. "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" diyen modacı Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.

Gülşah Saraçoğlu bir dizi ameliyat daha geçirdi. 9 saat süren estetik operasyon geçiren modacı Gülşah Saraçoğlu yüzünün son halini de paylaştı.

Gülşah Saraçoğlu son olarak şu estetikleri yaptırdı:

Boyun ve yüz germe

Alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu

Göz kapağı estetiği

Gözaltı yağ enjeksiyonu

Bişektomi