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9 saat süren estetik operasyon! Gülşah Saraçoğlu yüzünün son halini paylaştı

Daha önce mide ameliyatı olan ve sayısız estetik operasyon yaptıran Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren bir dizi estetik ameliyat oldu. Ünlü modacı son haliyle gündeme geldi.

9 saat süren estetik operasyon! Gülşah Saraçoğlu yüzünün son halini paylaştı
Kubra Akalın

Birçok ünlü ismin kıyafetlerini tasarlayan modacı Gülşah Saraçoğlu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman moda programlarında da jüri olan modacı 2016 yılında mide ameliyatı olmuştu.

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Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya kadar düşmüş ve estetik operasyonlar geçirmişti. "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" diyen modacı Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.

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Gülşah Saraçoğlu bir dizi ameliyat daha geçirdi. 9 saat süren estetik operasyon geçiren modacı Gülşah Saraçoğlu yüzünün son halini de paylaştı.

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Gülşah Saraçoğlu son olarak şu estetikleri yaptırdı:

  • Boyun ve yüz germe
  • Alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu
  • Göz kapağı estetiği
  • Gözaltı yağ enjeksiyonu
  • Bişektomi

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
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