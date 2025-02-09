9 Şubat 2025 Pazar TV Yayın Akışı | Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 Yayın Listesi

9 Şubat 2025 Pazar günü televizyon programları akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? sorusu, iyi bir şeyler izlemek isteyen kişiler tarafından sıkça soruluyor.
İşte 9 Şubat 2025 tarihli Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 ve Now TV yayın akışı listesi:
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 İnci Taneleri
23:15 Annem Ankara
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Beni Böyle Sev
08:50 Bir Zamanlar İstanbul
11:45 Enine Boyuna
14:15 Bir Zamanlar İstanbul
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Kod Adı Kırlangıç
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Solur Kazan
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:30 Sahipsizler
02:00 Sen Ağlama İstanbul
04:30 Türk Müziği
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
14:40 Kardelenler
16:40 Başka Bir Gün
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
22:30 Kardelenler
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:15 Kızıl Goncalar
01:45 Adım Farah
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