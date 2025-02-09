9 Şubat 2025 Pazar TV Yayın Akışı | Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 Yayın Listesi

9 Şubat 2025 Pazar günü televizyon programları akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? sorusu, iyi bir şeyler izlemek isteyen kişiler tarafından sıkça soruluyor.

İşte 9 Şubat 2025 tarihli Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 ve Now TV yayın akışı listesi:

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 9 ŞUBAT 2025

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 İnci Taneleri

23:15 Annem Ankara

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 5N1K

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Beni Böyle Sev

08:50 Bir Zamanlar İstanbul

11:45 Enine Boyuna

14:15 Bir Zamanlar İstanbul

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Kod Adı Kırlangıç

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Solur Kazan

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

00:30 Sahipsizler

02:00 Sen Ağlama İstanbul

04:30 Türk Müziği

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

14:40 Kardelenler

16:40 Başka Bir Gün

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

22:30 Kardelenler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:15 Kızıl Goncalar

01:45 Adım Farah