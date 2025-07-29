90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu'nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti

90'lı yıllarda bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla şöhret basamaklarını hızla çıkan Tayfun Duygulu müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

2020 yılında Bella Duygulu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı şimdi de 3 katlı lüks villasıyla gündem oldu.

Duygulu'nun eşiyle birlikte yaşadığı villayı görenler hayran kaldı. Üç katlı villada yaşayan çift evlerini kendileri tasarlamış.

Mimar olan Bella Duygulu'nun her detayıyla ilgilediği evde ağırlıklı olarak gri ve toprak tonların hakim olduğu görüldü.

Büyük bir salonu olan evin mobilyaları da klasik tarzda seçilmiş. Aksesuarlarla evi hareketlendiren çift her köşeye saksı çiçekleri yerleştirmiş.

Üç katlı villanın bir odası kıyafetler için ayrılırken diğer oda da küçük bir spor salonu yer alıyor.

Mutfakta ise gri ve toprak tonlarının hakim olduğu dolaplar dikkat çekiyor. Büyük bir bahçesi olan evin kış bahçesi de bulunuyor.