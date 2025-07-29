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90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu'nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti

90’lar Türkçe Pop’un efsane ismi, aşk şarkılarının sevilen yorumcusu Tayfun Duygulu şimdi de 3 katlı lüks villasıyla gündem oldu. Duygulu'nun eşi Bella ile yaşadığı evi görenler hayran kaldı.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu'nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

90'lı yıllarda bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla şöhret basamaklarını hızla çıkan Tayfun Duygulu müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

2020 yılında Bella Duygulu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı şimdi de 3 katlı lüks villasıyla gündem oldu.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 1

Duygulu'nun eşiyle birlikte yaşadığı villayı görenler hayran kaldı. Üç katlı villada yaşayan çift evlerini kendileri tasarlamış.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 2

Mimar olan Bella Duygulu'nun her detayıyla ilgilediği evde ağırlıklı olarak gri ve toprak tonların hakim olduğu görüldü.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 3

Büyük bir salonu olan evin mobilyaları da klasik tarzda seçilmiş. Aksesuarlarla evi hareketlendiren çift her köşeye saksı çiçekleri yerleştirmiş.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 4

Üç katlı villanın bir odası kıyafetler için ayrılırken diğer oda da küçük bir spor salonu yer alıyor.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 5

Mutfakta ise gri ve toprak tonlarının hakim olduğu dolaplar dikkat çekiyor. Büyük bir bahçesi olan evin kış bahçesi de bulunuyor.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 6

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 7

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 8

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu nun 3 katlı villası gündem oldu! Lüks detaylar dikkat çekti 9

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Anahtar Kelimeler:
Tayfun Duygulu
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