A.B.İ. dizisinde hikaye ve başrol değişiyor! Afra Saraçoğlu yerine bakın kim getirilecek

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı A.B.İ. dizisinde, beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. 23 Haziran'da sezon finali yapması planlanan A.B.İ. dizisinde Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 17. bölümde diziye veda edecek.
Bu ayrılığın ardından, Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partnerinin kim olacağı ve dizinin devam edip etmeyeceğine dair araştırmalar hız kazandı.
Yönetmen Cem Karcı'nın rejisör koltuğunda oturduğu dizi için yeni sezon onayı alındı. A.B.İ. dizisinin yeni sezonunda hikaye ve başrol değişikliğine gidilecek.
Gel Konuşalım'dan Mehmet Üstündağ, Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılış sebebini ve yerine getirilecek ismi açıkladı.
Üstündağ; 'Afra Saraçoğlu en başından beri projeyi pek istememişti, gelen ısrarlar üzerine kabul etmişti. Dizi pek tutmayınca, yeni sezonda mafyatik bir diziye dönecek. Gidişat değişiyor. Yüzde 90 diziye eşi Sinem Kobal girecek.' ifadelerini kullandı.
Gel Konuşalım sunucularından Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı bu açıklamaya inanamadı ve tekrar tekrar sordu. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.
