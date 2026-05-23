Arka Sokaklar resmen bitti! Şevket Çoruh böyle duyurdu

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 20. sezon finalini 5 Haziran Cuma akşamı yapacak.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar'ın 21'inci sezon hazırlıklarının durduğu ve final yapacağına dair iddialar sosyal medya hızla yayıldı.

Dizinin başrolü Şevket Çoruh son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Çoruh; "Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.