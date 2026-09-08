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A.B.İ dizisine dahil oldu! Diziye saatler kala paylaştı

A.B.İ yeni sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, kadroya yeni katılan Bergüzar Korel’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

A.B.İ dizisine dahil oldu! Diziye saatler kala paylaştı
Sariye Nur Dönmez

9 Haziran'da sezon finali yapan A.B.İ. yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadroya dahil olan sürpriz isimlerle senaryonun seyri de değişecek.

BERGÜZAR'IN LEYLA'SI İZLEYİCİ KARŞINA ÇIKACAK

A.B.İ dizisine dahil oldu! Diziye saatler kala paylaştı 1

Afra Saraçoğlu'nun ani ayrılık kararının ardından ekranların sevilen yüzü Bergüzar Korel’ in de aralarında bulunduğu 7 ünlü isim dahil edildi. Korel dizide Leyla karakterine hayat verecek.

A.B.İ dizisine dahil oldu! Diziye saatler kala paylaştı 2

"21 YIL ÖNCE DE SEYİRCİYLE İLK KARŞILAŞMAMDA LEYLA’YDIM.."

Güzel yıldız heyecanını yeni sezonun ilk bölümüne saatler kala setten çekilen bir fotoğrafla takipçileriyle paylaştı. Korel paylaşımının altına “Sürprizler ve sırlarla dolu Leyla’mız.. 21 yıl önce de seyirciyle ilk karşılaşmamda Leyla’ydım.. Çok uğurlu gelmişti.. Yine uğurunla gel..” notunu düştü.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel 2012 yılında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Karadayı dizisinde de başrolü paylaşmıştı

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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