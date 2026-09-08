Sezonun iddialı dizisi: Haysiyet konusu, oyuncuları merak edildi!

Kanal D ekranlarının yeni yapımlarından Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Başrollerini Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ün paylaştığı dizi birbirinden tamamen farklı olan iki ailenin karşı karşıya gelmesini ve yaşanan mücadelenin ortasında filizlenen imkansız bir aşkı konu alıyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sınıf farklılıkları, aileler arasındaki mücadele ve imkansız aşk üçgenini ekrana taşıyacak olan dizide senaryonun merkezinde iki ailenin çatışması bulunuyor. Yaşanan gelişmelerle karakterlerin aşkları ve aile bağları büyük sınavlardan geçecek.

HAYSİYET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz yer alıyor. Usta isimleri ve yeni ekran yüzlerini bir araya getiren Haysiyet’in oyuncu kadrosunda, Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.