A.B.İ dizisine iki bomba isim daha! Kadro şekilleniyor... İşte A.B.İ dizisi oyuncuları

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaşacağı “Abi” dizisinin oyuncu kadrosuna ait bilgiler gelmeye devam ediyor. İki dikkat çeken isim kadroya dahil oldu.

Atv’de ekrana gelecek OGM Pictures imzalı A.B.İ dizisi için heyecan dorukta. Kenan İmirzalıoğlu'nun cerrah Doğan Hancıoğlu'nu Afra Saraçoğlu’nun avukat Çağla Öncü rollerini oynayacağı dizinin kadrosuna başarılı iki oyuncu daha katıldı.

Taylan Biraderler ile Murat Aksu’nun yöneteceği diziye Serkay Tütüncü ve Esra Şengünalp katıldı. Şengünalp avukat Çağla Öncü’nün ablası Mahinur’a hayat verecek.

Tütüncü ise dizide “Yılmaz” rolüne hayat verecek ve Hancıoğlu ailesinin avukatına hayat verecek.

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI

Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in yazdığı Aile Bir İmtihandır dizisinde Kenan İmirzalıoğlu (Doğan Hancıoğlu), Afra Saraçoğlu (Çağla Öncü), Diren Polatoğulları (Behram), Sinan Tuzcu (Sinan Hancıoğlu), Tarık Pabuçcuoğlu (Tahir Hancıoğlu), Asude Kalebek (Melek Hancıoğlu), Nihal Koldaş (Saadet), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan) ve Yaren Yapıcı (Gülsüm) başlıca rolleri paylaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

