A.B.İ dizisine iki bomba isim daha! Kadro şekilleniyor... İşte A.B.İ dizisi oyuncuları

Atv’de ekrana gelecek OGM Pictures imzalı A.B.İ dizisi için heyecan dorukta. Kenan İmirzalıoğlu'nun cerrah Doğan Hancıoğlu'nu Afra Saraçoğlu’nun avukat Çağla Öncü rollerini oynayacağı dizinin kadrosuna başarılı iki oyuncu daha katıldı.

Taylan Biraderler ile Murat Aksu’nun yöneteceği diziye Serkay Tütüncü ve Esra Şengünalp katıldı. Şengünalp avukat Çağla Öncü’nün ablası Mahinur’a hayat verecek.

Tütüncü ise dizide “Yılmaz” rolüne hayat verecek ve Hancıoğlu ailesinin avukatına hayat verecek.

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI

Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in yazdığı Aile Bir İmtihandır dizisinde Kenan İmirzalıoğlu (Doğan Hancıoğlu), Afra Saraçoğlu (Çağla Öncü), Diren Polatoğulları (Behram), Sinan Tuzcu (Sinan Hancıoğlu), Tarık Pabuçcuoğlu (Tahir Hancıoğlu), Asude Kalebek (Melek Hancıoğlu), Nihal Koldaş (Saadet), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan) ve Yaren Yapıcı (Gülsüm) başlıca rolleri paylaşacak.