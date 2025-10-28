Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı kazancı gündemdeydi! O bölgeden araziye yatırım

ATV ekranlarında yayınlanacak yeni dizi "Aile Bir İmtihandır” dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacak olan Kenan İmirzalıoğlu, dizide “Doğan” karakterine hayat verecek.

Dizi daha başlamadan hem dizinin konusu hem başrollerin arasındaki yaş farkı hem de oyuncuların kazançları gündeme geldi.

KAZANCI SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Kenan İmirzalıoğlu diziden iddialara göre bölüm başına 4 milyon 500 bin TL kazanacak. Bu rakam, Türk televizyon tarihindeki en yüksek oyuncu ücretlerinden biri olarak öne çıktı.

Öte yandan oyuncunun kazancını da nereye yatırdığı konuşulmaya başlandı. Yeniçağ'daki yazısında Müge Dağıstanlı "Balat ve Tarlabaşı onun" dedi. Dağıstanlı'nın yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Kenan İmirzalıoğlu için “Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun” denir. Ama yeni hedefi; Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki araziler…"