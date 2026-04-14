A.B.İ dizisine yeni bir isim daha! Kadro genişliyor

Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi A.B.İ.’nin ekibi yeni oyuncularla genişlemeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cem Karcı’nın yönettiği dizinin kadrosuna uluslararası projelerle de adını duyuran Sinan Sicimoğlu katıldı.

bölümde “Hayalet” karakteriyle giriş yapan Sicimoğlu, Doğan’ın (Kenan İmirzalıoğlu) geçmişte ölümden kurtardığı yol arkadaşı olarak hikayeye dahil oluyor.

İrlandalı bir anne ve Türk bir babanın oğlu olan Sinan Sicimoğlu, Kevin Costner’la birlikte Disney Plus’ın “Kevin Costner Presents: The First Christmas” adlı dramatik belgesel projesinde rol almış ve “Pantera” karakterine hayat vermişti.