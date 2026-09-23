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A.B.İ final mi yapıyor? Yerine gelecek dizi belli oldu: Hamal iddiası

A.B.İ dizisinin ekran macerasını noktalayacağı ve yerine Hamal dizisinin geleceği iddiası gündeme geldi. Reytinglerde yaşanan düşüş, dizinin akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

A.B.İ final mi yapıyor? Yerine gelecek dizi belli oldu: Hamal iddiası

Atv'nin geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ., sezona düşüşle başladı. Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide başrol kadın olarak Bergüzar Korel getirildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olan Korel de reytingleri arttırmaya yetmedi.

Reytinglerdeki düşüşü dikkat çeken diziye dair final iddiası da geldi. Magazin muhabiri Deniz Tural'ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre ise A.B.İ. için final kararı verildi. Henüz yapımdan ve kanaldan resmi açıklama gelmese de bu iddia sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

A.B.İ final mi yapıyor? Yerine gelecek dizi belli oldu: Hamal iddiası 1

İddianın devamında ise A.B.İ. dizisi yerine Hamal dizisinin geleceği dikkat çekti.

YAYIN GÜNÜ MERAK EDİLİYOR

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Hamal dizisi sezonun en merak edilen dizileri arasında yer alıyor.

A.B.İ final mi yapıyor? Yerine gelecek dizi belli oldu: Hamal iddiası 2

Çekimlerine yeni başlanan yapımın ekrana geliş günü resmi olarak açıklanmadı; ancak iddialara göre Hamal'ın atv'nin salı akşamlarına yerleşmesi bekleniyor.

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Hamal Kenan İmirzalıoğlu
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