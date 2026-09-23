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İkinci şans işe yaramadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan ayrıldı

Teşkilat'ta canlandırdığı Hilal karakteriyle adından söz ettiren Rabia Soytürk şimdilerde yeni proje hazırlığında. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Soytürk ikinci bir şans verdiği Samet Vuruşan ile yine yollarını ayırdı.

İkinci şans işe yaramadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan ayrıldı
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir aşk yaşayan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, 2024 yılında evlilik kararı almıştı. Ancak çiftin ilişkisi, 2025 yılı boyunca yaşanan ayrılık ve barışmalar nedeniyle inişli çıkışlı bir süreçten geçmişti.

Soytürk ile Vuruşan, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek birlikteliklerine bir şans daha vermişti. Ancak ikiliden yine ayrılık haberi geldi.

İkinci şans işe yaramadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan ayrıldı 1

"DEVAM ETMİYORUZ"
Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'Didede Hayalin' dinletisine katılan Rabia Soytürk, Samet Vuruşan ile birlikteliğini noktaladığını açıkladı. Soytürk, ilişkisiyle ilgili sorulara "Devam etmiyoruz" yanıtını verdi.

İkinci şans işe yaramadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan ayrıldı 2

YENİ PROJE HAZIRLIĞINDA
Teşkilat'ta canlandırdığı Hilal karakteriyle adından söz ettiren Rabia Soytürk projeye veda etmesinin ardından yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor. Soytürk kararını verdi ve Tod için çekilecek olan 10 bölümlük “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin başrolü oldu.

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Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk teşkilat
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