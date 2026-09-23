Tolga Akış'ın uyuşturucu testi negatif çıktı!

Manifest'in kurucusu Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınmış; müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan Akış, soruşturma kapsamında uyuşturucu testi de vermişti. Akış'ın uyuşturucu testi sonuçlandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan, idrar ve saç örnekleri incelendi ve uyuşturucu testi sonuçlandı. Kurumun raporuna göre, Akış'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.