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A.B.İ.'nin Tahir Hancıoğlu'su Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu! 4 damarı değiştirildi

A.B.İ. dizisinde Tahir Hancıoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Bodrum'da bypass ameliyatı geçiren 77 yaşındaki oyuncunun 4 damarı değiştirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A.B.İ.'nin Tahir Hancıoğlu'su Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu! 4 damarı değiştirildi

A.B.İ.’nin Tahir Hancıoğlu’su Tarık Papuççuoğlu’nun sağlık durumu gündeme geldi.
77 yaşındaki usta oyuncunun nisan ayında yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi.

O günlerde dizi çekimleri devam eden Tarık Papuççuoğlu, senaryo gereği rolü bitince ameliyat planlamasını öne aldı.

A.B.İ. nin Tahir Hancıoğlu su Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu! 4 damarı değiştirildi 1

Tarık Papuççuoğlu, geçen salı Bodrum’da bypass ameliyatı geçirdi. Bodrum’da yaşayan oyuncunun 4 damarı değişti.

Sağlık durumu iyi olan Tarık Papuççuoğlu şu günlerde evinde dinleniyor, 10 gün sonra da normal hayatına dönecek.

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Tarık Papuççuoğlu
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