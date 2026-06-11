A.B.İ.'nin Tahir Hancıoğlu'su Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu! 4 damarı değiştirildi

A.B.İ.’nin Tahir Hancıoğlu’su Tarık Papuççuoğlu’nun sağlık durumu gündeme geldi.
77 yaşındaki usta oyuncunun nisan ayında yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi.
O günlerde dizi çekimleri devam eden Tarık Papuççuoğlu, senaryo gereği rolü bitince ameliyat planlamasını öne aldı.
Tarık Papuççuoğlu, geçen salı Bodrum’da bypass ameliyatı geçirdi. Bodrum’da yaşayan oyuncunun 4 damarı değişti.
Sağlık durumu iyi olan Tarık Papuççuoğlu şu günlerde evinde dinleniyor, 10 gün sonra da normal hayatına dönecek.
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