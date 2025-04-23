Açelya Devrim Yılhan “Kral Kaybederse” dizisine konuk oluyor!

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi “Kral Kaybederse”, kadrosuna sürpriz bir ismi daha dahil etti. OGM Pictures imzalı yapım, her Salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitlerken, bu hafta başarılı oyuncu Açelya Devrim Yılhan dizinin gündemini değiştirecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılhan, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde “Berna” karakteriyle ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Başarılı bir cerrahı canlandıracak olan Yılhan, hikâyeye güçlü bir kadın karakterle dahil oluyor. Dizide, Halit Ergenç’in hayat verdiği Kenan Baran, Berna’dan kritik bir konuda yardım isteyecek.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

“Kral Kaybederse” dizisinin, eğer yeni bir değişiklik olmazsa, Mayıs sonunda sezon finali yapması bekleniyor. Diziye yeni katılan karakterlerin hikâyeye nasıl yön vereceği ise şimdiden büyük merak konusu.