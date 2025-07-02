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Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı! Mahkemede ifade verdi

TV8 ve Exxen'deki bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Ilıcalı duruşmada aylık gelirini de açıkladı.

Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı! Mahkemede ifade verdi

TV8 ve Exxen'deki bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Ilıcalı savunmasına başlarken aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti.

Ilıcalı “Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız" dedi.

Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı! Mahkemede ifade verdi 1

"ÇOK MUTSUZUM"

"Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum" diyerek sözlerine devam eden Ilıcalı şunları söyledi:

Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı! Mahkemede ifade verdi 2

"Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık. Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum. Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte"

'MÜDAHALE ETME ŞANSIMIZ YOKTUR'

TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu savunmasında, "35 senelik televizyon geçmişine sahip, birçok maç yayınına tanıklık etmiş bir insanım. Bizim tek sorumluluğumuz maçları çekeriz ve yayınlarız, başka hiçbir şeye müdahale etme şansımız yoktur. Aynı zamanda gömülü olan panolardakileri geri çekmemiz mümkün değildir. Mevcut maçların TV8'de yayınlanmasının sebebi RTÜK kanununun verdiği zorunluluktandır. Bu yayınları tek biz yapmıyoruz, özel kanallar da yapıyor, devlet kanalları da yapıyor" dedi. Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Acun Ilıcalı
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