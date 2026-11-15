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Oktay Kaynarca kirvesinin oğlunun düğününde! Altın set taktı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Mersin'de katıldığı düğünde nikah şahidi oldu. Kirvesinin oğlunun mutluluğuna ortak olan Kaynarca, gelin hanıma altın set hediye etti.

Oktay Kaynarca kirvesinin oğlunun düğününde! Altın set taktı
Nebahat Kübra Akalın

Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıp oyunculuğa dönme hazırlığı yapan Oktay Kaynarca düğünde ortaya çıktı.

Hamal dizisiyle ekrana dönecek olan ü nlü oyuncu Oktay Kaynarca kirvesi ve aile dostu Ali Topçu’nun İstanbul’da avukatlık yapan oğlu Süleyman Topçu’nun düğününde nikah şahidi oldu.

Oktay Kaynarca kirvesinin oğlunun düğününde! Altın set taktı 1

GELİNE TAKI TAKTI

Magazinburada'nın haberine göre; Mersin’deki düğünde dikkat çeken Oktay Kaynarca düğün hediyesi için de kesenin ağzını açtı.

Geline düğün takısı olarak altın set hediye eden ünlü oyuncu, gecede Mersinli ünlü organizatör Saygın Kurt’la da bir araya geldi. İkili, gece boyunca uzun uzun sohbet etti.

Kaynarca, bir ara salonda mikrofonu eline alıp "Dağlar Seni Delik Delik Delerim" türküsünü seslendirdi.

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Oktay Kaynarca
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