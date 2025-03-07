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  4. Acun Ilıcalı'nın düğününden aylar sonra açıkladı! Demet Akalın ve Somer Şef'in ne taktığı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın düğününden aylar sonra açıkladı! Demet Akalın ve Somer Şef'in ne taktığı ortaya çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 11:55
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Eylül 2024'te Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenen Acun Ilıcalı'nın düğününe ünlüler akın etmişti. Düğünden aylar sonra Demet Akalın Somer Şef'in geline taktığı takıyı anlattı.

Acun Ilıcalı'nın düğününden aylar sonra açıkladı! Demet Akalın ve Somer Şef'in ne taktığı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutluluğunu her fırsatta dile getiren Ilıcalı Altunkaya ile 2024 yılında evlendi.

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen düğünde Ayça Çağla Altunkaya sade gelinliğiyle büyük beğeni topladı. Düğüne ünlü isimler de akın etti.

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Düğünde olan Demet Akalın aylar sonra MasterChef jüri üyeleri Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile after parti öncesinde sohbet ettiklerini anlatarak ne taktıklarını sormuş.

Instagram hesabındaki ücretli abonelik kanalında düğünle ilgili detayları paylaşan Demet Akalın Ayça Çağla Altunkaya’ya Tiffany küpeler hediye ettiğini duyurdu.

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Ardından ise Somer Sivrioğlu’nun geline hediye ettiği takıyı açıkladı. Somer Şef’in de Çağla Altunkaya’ya Cartier küpe hediye ettiği Demet Akalın'ın açıklamasıyla ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Demet Akalın
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