Adem Kılıççı Survivor'dan ne kadar kazandı? Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar?

Survivor 2025 sezonunun finalinde, büyük çekişmeye sahne olan gecede Adem Kılıççı ile Batuhan Karacakaya karşı karşıya geldi. Adem, adını Survivor tarihine ikinci kez şampiyon olarak yazdırdı. Adem'in şampiyonluğu sonrası kazancı da merak edildi.

Yarışma boyunca gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık 125 bin TL kazandığı iddia ediliyor. Onedi'da yer alan habere göre; 24 hafta boyunca yarışmada kalan Kılıççı, sadece haftalık ücretlerle yaklaşık 3 milyon TL gelir elde etti.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ MERAK EDİLDİ

Her sezon izleyicilerin merakla takip ettiği bir diğer konu ise Survivor şampiyonluk ödülü. Önceki sezonlara bakıldığında, bu yılki şampiyonluk ödülünün 1 ila 1,5 milyon TL arasında olduğu belirtiliyor. Bu da Adem Kılıççı'nın toplam kazancını ciddi oranda artırıyor.

Tüm kazanç kalemleri hesaba katıldığında, Adem Kılıççı’nın Survivor 2025 sezonundan toplam 4 ila 4,5 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Bu rakam, hem haftalık ücretler hem de şampiyonluk ödülünü kapsıyor.