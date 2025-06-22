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Adem Kılıçcı Survivor'dan ne kadar kazandığını açıkladı! "Dolar o zamanlar 1 liraydı" diyerek sitem etti

Survivor’da ikinci kez şampiyon olan Adem Kılıçcı'nın kazancı merak edildi. "Adem Kılıççı Survivor’dan ne kadar kazandı?" sorusu araştırılırken şampiyondan sitemle karışık açıklama geldi. Meğerse ödül yıllardır artırılmamış... Adem Kılıçcı doların artışını hatırlatarak Survivor ödülünün ne kadar olduğunu açıkladı.

Adem Kılıçcı Survivor'dan ne kadar kazandığını açıkladı! "Dolar o zamanlar 1 liraydı" diyerek sitem etti
Kubra Akalın

Survivor 2025 şampiyonu kaç para kazandı merak ediliyordu. Adem Kılıççı'nın hem haftalık kazancı hem de ödül parası araştırılırken açıklama gecikmedi.

Survivor All Star'da Batuhan Karacakaya ile finale adını yazdıran Adem Kılıçcı düellolardan başarıyla çıkarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık 125 bin TL kazandığı iddiaları gündemdeyken
şampiyon Cengiz Semercioğlu'nun konuğu oldu.

Adem Kılıçcı programda Survivor'dan ne kadar para ödülü aldığını açıkladı. Adem konuşmasında biraz da sitem ederek şunları söyledi:

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"Ödülü arttıramadık Cengiz abi. 15 yıldır hâlâ 500 bin TL, bu artık büyüsün. Dolar o zamanlar 1 liraydı."

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ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ MERAK EDİLDİ

Adem Kılıçcı bu açıklamayla Survivor'dan 500 bin TL para ödülü kazandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Kılıçcı Survivor 2025
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