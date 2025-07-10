Arnavutluk'a yerleşen Tolga Sayışman adenovirüse karşı uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi gözlerden uzak yaşasa da sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hatay'daki büyük deprem sonrası ülkeyi terk eden ve çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşınan çift şu sıralar hastalıkla uğraşıyor.

Sayışman, Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini uyardı.

Oyuncu, sevenlerini telaşlandıran mesajında; ''Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor'' ifadelerini kullandı.

ADENOVİRÜS NEDİR?

Adenovirüs, solunum yolu enfeksiyonlarından göz iltihaplarına kadar birçok hastalığa neden olabilen bulaşıcı bir virüs türüdür. Özellikle çocuklarda sık görülen adenovirüs enfeksiyonları, ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve gözlerde kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Hava yoluyla kolayca yayılan bu virüs, hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde hızla bulaşabilir.