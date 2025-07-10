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Arnavutluk'a yerleşen Tolga Sayışman adenovirüse karşı uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin

Oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin adenovirüsle mücadele ettiğini duyurdu. “10 gündür çok zorlanıyoruz” diyen ünlü isim, çocuklu aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklama sonrası "Adenovirüs nedir?" araştırması arttı.

Arnavutluk'a yerleşen Tolga Sayışman adenovirüse karşı uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin
Kubra Akalın

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi gözlerden uzak yaşasa da sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hatay'daki büyük deprem sonrası ülkeyi terk eden ve çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşınan çift şu sıralar hastalıkla uğraşıyor.

Sayışman, Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini uyardı.

Arnavutluk a yerleşen Tolga Sayışman adenovirüse karşı uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin 1

Oyuncu, sevenlerini telaşlandıran mesajında; ''Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor'' ifadelerini kullandı.

Arnavutluk a yerleşen Tolga Sayışman adenovirüse karşı uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin 2

ADENOVİRÜS NEDİR?

Adenovirüs, solunum yolu enfeksiyonlarından göz iltihaplarına kadar birçok hastalığa neden olabilen bulaşıcı bir virüs türüdür. Özellikle çocuklarda sık görülen adenovirüs enfeksiyonları, ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve gözlerde kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Hava yoluyla kolayca yayılan bu virüs, hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde hızla bulaşabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Almeda Abazi Sayisman Tolgahan Sayışman
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