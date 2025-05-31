Adile filminin Hülya Koçyiğit’i belli oldu!

Adile Naşit'in hayatını ele alan BKM yapımı Adile filminde kadro şekillenmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Çağan Irmak, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği filmin çekimleri ise sürüyor.

Filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

Filmde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Koçyiğit’e Berre Özkan hayat verecek.

Oyuncu son olarak Gelin Takımı adlı filmde rol almıştı.

KADRODA KİMLER VAR?

Kemal Sunal'a Berkay Tulumbacı'nın hayat vereceği Adile filminde Seda Bakan da Müjde Ar'ı oynayacak.