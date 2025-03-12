Adriana Lima bir döndü pir döndü! Vogue için pozları mest etti

Kısa süre önce kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle ve kilolarıyla gündeme geliyordu.

Estetik iddialarına sert çıkan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Aldığı doğum kiloları yüzünden zorbalıklara maruz kalan güzel model daha sonra ciddi şekilde zayıfladı.

Merakla beklenen Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima'nın yürümesi ise sosyal medyayı salladı.

"YAŞIMLA BARIŞIĞIM"

Aldığı kilolaları veren ve podyumlara dönen güzel model Vogue dergisi için verdiği pozlarla "Bir döndü pir döndü" dedirtti.



Güzel model fit görünümü ve iddialı tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

Adriana Lima kendisi hakkında yorumlar sonrası şu sözlerle dikkat çekmişti:

"Durum şu ki, ben artık 16 yaşında değilim. Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim."