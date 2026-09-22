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Adriana Lima nasıl bu kadar fit görünüyor? Boks, 6 öğün ve 9 saat uyku...

Adriana Lima son görüntüsü sonrası sosyal medyada çok konuşuldu. Victoria's Secret'ın efsane meleği, haftanın büyük bölümünü boks yaparak geçiriyor; günde 6 öğün besleniyor ve uyku düzeninden asla ödün vermiyor. Lima bu sayede formunu koruyor.

Adriana Lima nasıl bu kadar fit görünüyor? Boks, 6 öğün ve 9 saat uyku...

MYNET DETAY- Adriana Lima, 45 yaşında olmasına rağmen formuyla hayran bırakmaya devam ediyor. Bir süre önce kilo aldığını için zorbalanan model eski haline döndü. Brezilyalı süper modelin yıllardır uyguladığı antrenman ve beslenme rutini yeniden gündem oldu. İşte Adriana Lima'nın fit kalmasının arkasındaki boks tutkusu, 6 öğünlük beslenme planı ve sıkı yaşam disiplini…

BOKSTAN VAZGEÇMİYOR

Lima'nın antrenmanlarının büyük bölümünü boks oluşturuyor. Ünlü model, haftanın çoğu günü yüksek tempolu boks çalışmaları yaparken koşu, ip atlama ve merkez bölge egzersizleriyle kondisyonunu destekliyor. Yoğun antrenmanların ardından ise yoga ve pilates ile vücudunu dinlendiriyor.

Adriana Lima nasıl bu kadar fit görünüyor? Boks, 6 öğün ve 9 saat uyku... 1

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME

Beslenme konusunda da disiplininden ödün vermeyen Lima, gün içinde altı küçük öğün tüketiyor. Protein ağırlıklı beslenen model; tavuk, balık, sebze, yulaf ve kuruyemiş gibi besinleri tercih ediyor, günde yaklaşık iki litre su içmeye özen gösteriyor.
Adriana Lima nasıl bu kadar fit görünüyor? Boks, 6 öğün ve 9 saat uyku... 2

Ancak Adriana Lima, katı yasaklar uygulamadığını da söylüyor. Ünlü model, en büyük kaçamağının çikolatalı pasta olduğunu itiraf ederek zaman zaman tatlı yediğini ve bunun tadını çıkardığını belirtiyor.
Adriana Lima nasıl bu kadar fit görünüyor? Boks, 6 öğün ve 9 saat uyku... 3

Fit kalmanın en önemli kurallarından birinin dinlenmek olduğunu vurgulayan Lima, her gece yaklaşık dokuz saat uyumaya çalıştığını ve meditasyonu günlük rutinine dahil ettiğini ifade ediyor.

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Adriana Lima
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