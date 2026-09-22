Seni Tanıyorum'da erotik sahneler! Melis Sezen sınırları zorladı

Netflix’in yeni Türk dizisi Seni Tanıyorum, yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı yapım, ilk haftasında dünya çapında izleyicilerin dikkatini çekerek Netflix’in global izlenme listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Diziyi dikkat çekici kılan yalnızca 75 ülkede ilk 10’a girmesi değil, tam yedi ülkede zirveye yerleşerek büyük bir başarıya imza atması oldu.

Hikayesi ve oyuncularıyla beğeni toplayan diziye erotik sahneler de damga vurdu.

Melis Sezen'in hayat verdiği Nazlı karakteri ile Ozan Dolunay’ın canlandırdığı

İlker karakterinin sevişme sahneleri sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sezen, Nazlı karakteriyle bu defa sınırlarını zorladı.

