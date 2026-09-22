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Seni Tanıyorum'da erotik sahneler! Melis Sezen sınırları zorladı

Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum erotik sahneleriyle sosyal medyada gündem oldu. Dizide Nazlı karakterine hayat veren Melis Sezen bu rolü ile adeta sınırlarını zorladı.

Seni Tanıyorum'da erotik sahneler! Melis Sezen sınırları zorladı

Netflix’in yeni Türk dizisi Seni Tanıyorum, yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı yapım, ilk haftasında dünya çapında izleyicilerin dikkatini çekerek Netflix’in global izlenme listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Seni Tanıyorum da erotik sahneler! Melis Sezen sınırları zorladı 1

Diziyi dikkat çekici kılan yalnızca 75 ülkede ilk 10’a girmesi değil, tam yedi ülkede zirveye yerleşerek büyük bir başarıya imza atması oldu.

Seni Tanıyorum da erotik sahneler! Melis Sezen sınırları zorladı 2

Hikayesi ve oyuncularıyla beğeni toplayan diziye erotik sahneler de damga vurdu.

Seni Tanıyorum da erotik sahneler! Melis Sezen sınırları zorladı 3

Melis Sezen'in hayat verdiği Nazlı karakteri ile Ozan Dolunay’ın canlandırdığı
İlker karakterinin sevişme sahneleri sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sezen, Nazlı karakteriyle bu defa sınırlarını zorladı.
Seni Tanıyorum da erotik sahneler! Melis Sezen sınırları zorladı 4

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