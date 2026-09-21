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Yeraltı yeni sezon ne zaman? Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinden fragman geldi. Yeraltı yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak edilirken kadroya katılan İsmail Hacıoğlu sosyal medyada konuşuldu.

Yeraltı yeni sezon ne zaman? Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı yeni sezona hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın dikkat çektiği Yeraltı yeni sezona ne zaman başlıyor merak edildi. Yeraltı yeni sezondan fragman da geldi.

Yeraltı yeni sezon ne zaman? Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu 1

YERALTI OYUNCULARI DİKKAT ÇEKTİ

Yeraltı'na yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katıldı. Yeni oyuncuların katılımıyla daha da genişleyen “Yeraltı” dünyasında dengelerin nasıl değişeceği ve geçmişten gelen bağların hangi yeni hesaplaşmaları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu oldu.
Yeraltı yeni sezon ne zaman? Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu 2

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN?

Geçen cuma sete çıkan “Yeraltı” dizisi, 7 Ekim'de ikinci sezonunu açıyor.
Yeraltı yeni sezon ne zaman? Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu 3

YERALTI YENİ SEZON FRAGMANI İZLE

Fenomen dizi Yeraltı'ndan ilk tanıtım da geldi. "Bozo ve eski aşkı karşı karşıya" temasıyla çıkan fragmanda İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı öne çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun Yeraltı'yla ekrana dönmesi fanları tarafından sevinçle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Şükran Ovalı Yeraltı dizisi
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