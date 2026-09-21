Yeraltı yeni sezon ne zaman? Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı yeni sezona hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın dikkat çektiği Yeraltı yeni sezona ne zaman başlıyor merak edildi. Yeraltı yeni sezondan fragman da geldi.

YERALTI OYUNCULARI DİKKAT ÇEKTİ

Yeraltı'na yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katıldı. Yeni oyuncuların katılımıyla daha da genişleyen “Yeraltı” dünyasında dengelerin nasıl değişeceği ve geçmişten gelen bağların hangi yeni hesaplaşmaları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu oldu.



YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN?

Geçen cuma sete çıkan “Yeraltı” dizisi, 7 Ekim'de ikinci sezonunu açıyor.



YERALTI YENİ SEZON FRAGMANI İZLE

Fenomen dizi Yeraltı'ndan ilk tanıtım da geldi. "Bozo ve eski aşkı karşı karşıya" temasıyla çıkan fragmanda İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı öne çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun Yeraltı'yla ekrana dönmesi fanları tarafından sevinçle karşılandı.