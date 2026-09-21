Yeraltı yeni sezon ne zaman? Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı yeni sezona hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın dikkat çektiği Yeraltı yeni sezona ne zaman başlıyor merak edildi. Yeraltı yeni sezondan fragman da geldi.
Yeraltı'na yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katıldı. Yeni oyuncuların katılımıyla daha da genişleyen “Yeraltı” dünyasında dengelerin nasıl değişeceği ve geçmişten gelen bağların hangi yeni hesaplaşmaları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu oldu.
Geçen cuma sete çıkan “Yeraltı” dizisi, 7 Ekim'de ikinci sezonunu açıyor.
Fenomen dizi Yeraltı'ndan ilk tanıtım da geldi. "Bozo ve eski aşkı karşı karşıya" temasıyla çıkan fragmanda İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı öne çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun Yeraltı'yla ekrana dönmesi fanları tarafından sevinçle karşılandı.
Bozo ve eski aşkı karşı karşıya ! 💥— Yeraltı (@Yeralti_Dizi) September 20, 2026
Özlediğiniz #Yeraltı yeni sezonuyla çok yakında NOW’da.@nowtvturkiye @medyapimresmi pic.twitter.com/oHZdPS3lta
Okuyucu Yorumları 0 yorum