Afra Saraçoğlu A.B.İ için imaj değiştirdi! Görüntülenmemek için çok çabaladı

Kenan İmirzalıoğlu’yla başrolü paylaşacağı “A.B.İ” dizisindeki rolü için uzun süredir hazırlık yapan Afra Saraçoğlu imaj da değiştirdi.

Saçlarını kestiren Saraçoğlu, 4 saat kaldığı kuaförden ayrılırken şapka takarak yeni imajını gizlemek istedi.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan A.B.İ dizisi için değişimiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu GazeteMagazin'e “Yeni projem için saçlarımı yaptırdım. Bilerek gizlendim, sürprizi kaçmasın!” dedi.

BÖLÜM BAŞI KAZANÇLARI GÜNDEMDE

Kenan İmirzalıoğlu’nun, diziden bölüm başı 4 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edilmişti. İmirzalıoğlu’nun karşısında başrolde olacak Afra Saraçoğlu'nun da diziden bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacağı iddiaları gündemdeydi.