Afra Saraçoğlu'ndan Suudi Arabistan'da iddialı seçim! Yorumlar gecikmedi: Plaja gelmiş gibi...

Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu son dönemin popüler isimlerinden. Yalı Çapkını'yla da popülerliğini arttıran güzel oyuncu ne yapsa olay oluyor.

Afra Saraçoğlu son olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bu akşam düzenlenen Joy Awards ödül gecesinde boy gösterdi.

Türk oyuncuların akın ettiği geceye iddialı bir seçimle gelen Afra Saraçoğlu sosyal medyayı salladı.

"Beni tam bir prenses gibi hissettirdiği için" diyerek elbisenin markasına teşekkür eden Afra Saraçoğlu paylaşımlarına "Gerçekten hatırlanacak bir gece!" notunu düştü.

Yeşil ve derin dekolteli bir elbise tercih eden ünlü oyununun kombini kimileri tarafından 'plaj elbisesi' eleştirileri alırken kimileri de bu kıyafeti çok beğendi.

Binlerce beğeni alan güzel oyuncu sosyal medyada da çok konuşuldu. Sosyal medyada beğenilerin dışında "Su gibi kızsın ama elbise çok basit", "Elbise çok kötü görünüyor", "Plaja gelmiş gibi" eleştirileri de vardı.