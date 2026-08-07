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Mercan Köşk afişi yayınlandı! Mercan Köşk ne zaman?

ATV'nin Eylül ayında ekrana getireceği iddialı dizi Mercan Köşk'ün ilk afişi yayınlandı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan afiş kısa sürede dikkat çekerken, iki düşman aile arasında yaşanacak imkânsız aşk ve büyük hesaplaşmanın ipuçları da izleyicide merak uyandırdı.

Mercan Köşk afişi yayınlandı! Mercan Köşk ne zaman?

Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, 'Mercan Köşk'ün ana afişi yayınlandı. Çekimleri Tarsus’ta devam eden dizinin yayınlanan yeni afişi, başrol oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi bir araya getirirken karakterler arasındaki güçlü bağları ve hikâyenin duygusal çatışmasını öne çıkaran görsel kurgusuyla dikkat çekiyor.

Yeni afiş yayınlanması sonrasında X'te de dizi konuşuldu. Kimi "Erken final görüyorum" derken kimi ise sezonun en iddialı işi olacağı görüşünde.

Mercan Köşk afişi yayınlandı! Mercan Köşk ne zaman? 1

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Mercan Köşk afişi yayınlandı! Mercan Köşk ne zaman? 2

MERCAN KÖŞK KONUSU

Geçmişin gölgesinde şekillenen sırlar, iki düşman aile arasında filizlenen imkânsız bir aşk ve yıllar sonra yeniden açılan hesaplaşmaların merkezinde yer aldığı 'Mercan Köşk', güçlü hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuyla Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan
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