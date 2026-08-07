Demi Rose uzun süre sonra görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demi Rose bir seks sembolü olduğunu düşünüyordu. Paylaşımları bir anda kesilen ve sosyal medyada sessizliğe gömülen Rose plajda ortaya çıktı.

Hâlâ Instagram'da 17 milyondan fazla takipçiye sahip olan 31 yaşındaki fenomen, İspanya'nın Ibiza adasında arkadaşlarıyla geçirdiği plaj gününde objektiflere yansıdı. Parlak turuncu bikinisiyle dikkat çeken Demi Rose, denizin ve güneşin tadını çıkarırken rahat tavırlarıyla öne çıktı.

Demi Rose, örgü yaptığı uzun saçlarıyla serinlemek için denize girerken oldukça keyifli görünüyordu. Ancak modelin o eski halinden eser yoktu. Bir süredir gözlerden uzakta olan kıvrımlı modele bir bakan bir daha baktı.

KAZANCI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da milyonlarca takipçisi olmasına rağmen son yıllarda platformdan uzaklaşan Demi Rose, son paylaşımını 2023 yılında yaptı. Bunun yerine ağırlıklı olarak Snapchat hesabı ve OnlyFans platformu üzerinden içerik paylaşan fenomen, OnlyFans'ta 1,26 milyon beğeniye ulaştı.

2023 yılında İngiliz basınında yer alan haberlere göre Demi Rose'un şirketi Productions Ltd, yaklaşık 1,2 milyon sterlin nakit ve varlık birikimine sahipti.