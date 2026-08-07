MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Demi Rose uzun süre sonra görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose uzun süredir gözlerden uzakta. Paylaşım yapmayı bırakan model plajda ortaya çıktı.

Demi Rose uzun süre sonra görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demi Rose bir seks sembolü olduğunu düşünüyordu. Paylaşımları bir anda kesilen ve sosyal medyada sessizliğe gömülen Rose plajda ortaya çıktı.

Hâlâ Instagram'da 17 milyondan fazla takipçiye sahip olan 31 yaşındaki fenomen, İspanya'nın Ibiza adasında arkadaşlarıyla geçirdiği plaj gününde objektiflere yansıdı. Parlak turuncu bikinisiyle dikkat çeken Demi Rose, denizin ve güneşin tadını çıkarırken rahat tavırlarıyla öne çıktı.

Demi Rose uzun süre sonra görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı 1

Demi Rose, örgü yaptığı uzun saçlarıyla serinlemek için denize girerken oldukça keyifli görünüyordu. Ancak modelin o eski halinden eser yoktu. Bir süredir gözlerden uzakta olan kıvrımlı modele bir bakan bir daha baktı.

Demi Rose uzun süre sonra görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı 2

KAZANCI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da milyonlarca takipçisi olmasına rağmen son yıllarda platformdan uzaklaşan Demi Rose, son paylaşımını 2023 yılında yaptı. Bunun yerine ağırlıklı olarak Snapchat hesabı ve OnlyFans platformu üzerinden içerik paylaşan fenomen, OnlyFans'ta 1,26 milyon beğeniye ulaştı.

Demi Rose uzun süre sonra görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı 3

2023 yılında İngiliz basınında yer alan haberlere göre Demi Rose'un şirketi Productions Ltd, yaklaşık 1,2 milyon sterlin nakit ve varlık birikimine sahipti.

Demi Rose uzun süre sonra görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı 4

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kararını vermişti! Daha başlamadan ertelendiKararını vermişti! Daha başlamadan ertelendi
Ailesi de etkilendi! Bağış çağrısı dikkat çektiAilesi de etkilendi! Bağış çağrısı dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.