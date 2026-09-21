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Uyuşturucu operasyonu: Afra Saraçoğlu ülkeye döner dönmez gözaltına alındı!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: Afra Saraçoğlu ülkeye döner dönmez gözaltına alındı!

Geçtiğimiz hafta yeni dalga uyuşturucu operasyonunda Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı olan Afra Saraçoğlu ise yurt dışında olduğu için hakkında işlem yapılamamıştı.
Uyuşturucu operasyonu: Afra Saraçoğlu ülkeye döner dönmez gözaltına alındı! 1
Oyuncu "Basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye’de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam" açıklamasını yapmıştı.
Uyuşturucu operasyonu: Afra Saraçoğlu ülkeye döner dönmez gözaltına alındı! 2

Son olarak A.B.İ. dizisiyle ekranda olan Afra Saraçoğlu, Fransa dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

AFRA SARAÇOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Afra Saraçoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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