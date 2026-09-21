Teşkilat yeni kadroyla sezona başladı! Teşkilat'ın Azra'sı Bensu Soral seyirciyi ikiye böldü

TRT 1’in fenomen dizisi ‘Teşkilat’, Pazar akşamı yedinci sezonuyla ekrana geldi. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman ve Murat Han gibi usta isimlerin yer aldığı mevcut kadroya bomba oyuncular katıldı.

TEŞKİLAT'A ÖZEL EKİP GELDİ

Selim Bayraktar’ın hayat vereceği yeni Özel Operasyonlar Daire Başkanı Tuğrul Aslansoy, Türkiye’yi hedef alan büyük tehdide karşı alanında uzman isimlerden oluşan özel bir ekip kurdu. Farklı yetenekleri ve sahadaki tecrübeleriyle öne çıkan Defne, Cihan ve Zülküf, Tuğrul Başkan’ın liderliğinde aynı amaç için bir araya geldi.

TEŞKİLAT OYUNCULARI GÜNDEMDE

Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel’in dahil olduğu yedinci sezon başlar başlamaz konuşuldu.



Özellikle Bensu Soral X'te konuşulan isimler arasında yer aldı. Azra Tugaylı olarak diziye katılan Bensu Soral'ın başrolde olması seyirciyi ikiye böldü. Kimi "Bensu çok iyi oldu" derken kimi ise "Bu kadroda olmamalıydı", "Yakışmadılar" yorumlarında bulundu.