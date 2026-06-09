Afra Saraçoğlu yeni aşkı Poyraz Yosmaoğlu ile ilk kez görüntülendi! Bu defa kaçmadı

Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Yalı Çapkını ve son olarak da A.B.İ. dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeye veda etti.

Saraçoğlu'nun yeni sezon projeleri merak edilirken ünlü isim özel hayatıyla gündeme geldi. Saraçoğlu'nun bir süredir iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı, ikilinin daha önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da tatil yaptıkları iddiasıyla gündeme gelmişti.

Saraçoğlu ile Yosmaoğlu, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektife yansımıştı.

Afra Saraçoğlu şimdi de Poyraz Yosmaoğlu ile birlikte Bebek'te arabanın içerisinde görüntülendi. Saraçoğlu, otomobilin camını indirmeden basın mensuplarının Yosmaoğlu ile yeni birlikteliği hakkındaki sorulara 'ok' işareti yaparak karşılık verdi.

POYRAZ YOSMAOĞLU KİMDİR?

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Koç Okulu’nda lise eğitimini tamamlayan Yosmaoğlu, akademik yolculuğunu yurt dışında sürdürerek uluslararası bir perspektif kazandı. Eğitim hayatına Londra’da devam eden genç isim, dünyanın prestijli üniversitelerinden London School of Economics’te (LSE) öğrenim gördü. Bu süreç, onun hem akademik hem de profesyonel anlamda daha donanımlı bir profile sahip olmasını sağladı. Yosmaoğlu’nun özellikle ekonomi ve sosyal bilimler alanındaki eğitimi, iş dünyasında da dikkat çeken bir altyapı oluşturdu.

Eğitim kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk ve spor camiasına yönelik çalışmalarıyla da bilinen Poyraz Yosmaoğlu, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunuyor. Bu yönüyle sadece akademik değil, aynı zamanda toplumsal projelerde de aktif bir isim olarak öne çıkıyor.