Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu: "6 saat sürmüş"

Makyaj videolarıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Danla Bilic, geçmişte yaptırdığı dolgunun vücudunda yayılması nedeniyle sorunlardan kurtulamıyor. Fenomen 9. operasyonunu da geride bıraktı.

Ünlü fenomen, geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Yakın arkadaşı ve eski Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Bilic, operasyon geçirdiğini böylece duyurdu.

Ameliyat sonrasında vücudunda drenlerle poz veren Bilic, ayrıca kan takviyesi aldığı anları da takipçileriyle paylaştı. Operasyonun yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirten Bilic, yaşadığı süreci kabullendiğini ifade ederek doktoruna teşekkür etti.

Danla Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada anlatacağım ama büyük ameliyatı artık kabul ettim. 6 saat sürmüş. Kendimi gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Öyle bir mutluluk... İyileşince aranıza döneceğim. Bana biraz mola.”