Güller ve Günahlar’ın 37. bölüm fragmanı seyirciyi kızdırdı! Senariste seslendiler

Kanal D’de cumartesi akşamları ekrana gelen Güller ve Günahlar’da Kader’in, Serhat’ın öz kızı olduğunun ortaya çıkmasıyla gelişen olaylar heyecan yarattı. Berrak’ın annesi Mutlu’nun Cihan’a, “Kader’in Serhat’ın kızı olduğunu biliyorum” diyerek gözdağı vermesi dikkat çekti.

Yaşadıkları talihsiz olayların ardından yolları ayrılan Serhat ve Zeynep’in kalplerindeki aşkın yeniden filizlenip filizlenmeyeceği merak ettirilirken 37. bölümden de fragman geldi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 37. BÖLÜM FRAGMAN

Fragmanda; Zeynep ve Serhat etraflarındaki insanların kötülüklerinden birbirlerini korumaya çalışırken, bir kötülükle daha karşılaşırlar. Sonay, Serhat'ı Zeynep'ten uzak tutmak için harekete geçer.

Güller ve Günahlar’ın 37. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyirci sitem etti.

Sosyal medyada fragmanın altına yorum yazan seyirciler senariste seslendi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:



"Dizinin asıl güzelliği ikisini hep birlikte görmekti. Sonra senaristler işe yarayan tek şeye bakıp 'bunu da hemen mahvetmemiz lazım' diye düşünmüşler.

"Dizinin başındaki karakterleri özlüyorum"

"Bu dizinin senaristleri herhalde seyircinin ne kadar dayanabileceğini test ediyor."

"Gerçekten yeni sezon tatsızlaştı."