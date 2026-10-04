Güller ve Günahlar’ın 37. bölüm fragmanı seyirciyi kızdırdı! Senariste seslendiler

Kanal D’de cumartesi akşamları ekrana gelen Güller ve Günahlar’da Kader’in, Serhat’ın öz kızı olduğunun ortaya çıkmasıyla gelişen olaylar heyecan yarattı. Berrak’ın annesi Mutlu’nun Cihan’a, “Kader’in Serhat’ın kızı olduğunu biliyorum” diyerek gözdağı vermesi dikkat çekti.
Yaşadıkları talihsiz olayların ardından yolları ayrılan Serhat ve Zeynep’in kalplerindeki aşkın yeniden filizlenip filizlenmeyeceği merak ettirilirken 37. bölümden de fragman geldi.
Fragmanda; Zeynep ve Serhat etraflarındaki insanların kötülüklerinden birbirlerini korumaya çalışırken, bir kötülükle daha karşılaşırlar. Sonay, Serhat'ı Zeynep'ten uzak tutmak için harekete geçer.
Güller ve Günahlar’ın 37. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyirci sitem etti.
Sosyal medyada fragmanın altına yorum yazan seyirciler senariste seslendi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
“İstediğiniz zaman boşanabilirsiniz.” #GüllerVeGünahlar yeni bölümüyle cumartesi 20.00’de #KanalD’de! @kanald @ngmediatv https://t.co/82GajJ71q1— Güller ve Günahlar (@gullergunahlar) October 3, 2026