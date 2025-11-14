MAGAZİN

Ağrıları arttı! Ceyda Ateş "Ameliyat olmak istemiyorum" diyerek paylaştı

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan oyuncu Ceyda Ateş ağrılarının çekilmez olduğunu açıklayarak takipçilerinden yardım istedi.

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere duyuran ve evlendikten sonra ABD'de hayatına devam etme kararı alan Ceyda Ateş, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan 37 yaşındaki Ateş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Kolunda yırtık olduğunu söyleyen Ceyda Ateş, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ateş; "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sözleriyle takipçileriyle dertleşti.

