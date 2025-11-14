Ağrıları arttı! Ceyda Ateş "Ameliyat olmak istemiyorum" diyerek paylaştı

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere duyuran ve evlendikten sonra ABD'de hayatına devam etme kararı alan Ceyda Ateş, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan 37 yaşındaki Ateş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Kolunda yırtık olduğunu söyleyen Ceyda Ateş, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ateş; "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sözleriyle takipçileriyle dertleşti.