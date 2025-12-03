MAGAZİN

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın dükkanı kurşunlandı! Yurt dışından 'haraç' telefonu iddiası...

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Marmara Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. MasterChef yarışmasında şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı.

Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

Geçen günlerde yurt dışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Masterchef Türkiye yarışmasıyla kendini tanıtan Serhat Doğramacı, katıldığı 2020 yılının şampiyonu olarak yarışmayı tamamladı.

Gastronomi dünyasında önemli başarıla imza atan Şef Serhat Doğramacı, ilk olarak istanbul'da White Burger by Serhat Doğramacı'yı kurdu. 2023 yılında ise Muğla Yalıkavak'ta Mezra restoranı kuran Serhat, ekibiyle yaptığı çalışmalar sayesinde kısa süre içinde 3 ödüle layık görüldü.

