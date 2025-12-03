MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Derin Talu aşka geldi! Sevgilisiyle tatile çıktı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa sevgilisiyle çıktığı tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Derin Talu aşka geldi! Sevgilisiyle tatile çıktı
Öznur Yaslı İkier

Defne Samyeli'nin fenomen kızı Derin Talu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ne yapsa olay olan ünlü isim bu defa sevgilisiyle tatile çıktı.

Bir süredir Tanalp Tokgöz ile aşk yaşayan Derin Talu sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Derin Talu aşka geldi! Sevgilisiyle tatile çıktı 1

Talu, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Çiftin tatil için İsviçre'de olduğu ortaya çıktı.

Derin Talu aşka geldi! Sevgilisiyle tatile çıktı 2

Derin Talu'nin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın dükkanı kurşunlandı! MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın dükkanı kurşunlandı!
Ünlü oyuncunun acı günü! Son yolcuğuna uğurladı... Ünlü oyuncunun acı günü! Son yolcuğuna uğurladı...

Anahtar Kelimeler:
Derin Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.