Derin Talu aşka geldi! Sevgilisiyle tatile çıktı

Defne Samyeli'nin fenomen kızı Derin Talu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ne yapsa olay olan ünlü isim bu defa sevgilisiyle tatile çıktı.

Bir süredir Tanalp Tokgöz ile aşk yaşayan Derin Talu sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Talu, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Çiftin tatil için İsviçre'de olduğu ortaya çıktı.

Derin Talu'nin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.