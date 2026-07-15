Fatma Soydaş ile Zebani Efe aşk yaşıyor! Duyan şaştı kaldı

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında elde ettiği kazançlarla uzun süre gündemde kaldı.

Fatma Soydaş şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Soydaş, 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

'TÖVBE EDİP MÜSLÜMAN OLDU'



Geçmişte kendisini 'satanistlerin elçisi' olarak tanıtan, daha sonra ise Umre'ye gidip tövbe ederek Müslüman olduğunu açıklayan Beycan, birlikte hazırladıkları videoyla ilişkilerini duyurdu.

İkilinin ortak paylaşımı kısa sürede ses getirirken, Fatma Soydaş ile Efe Beycan'ın birlikteliği çok sayıda yorum aldı.