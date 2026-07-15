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Fatma Soydaş ile Zebani Efe aşk yaşıyor! Duyan şaştı kaldı

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan daha sonra kazancıyla gündeme gelen Fatma Soydaş şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi. Fatma Soydaş 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Fatma Soydaş ile Zebani Efe aşk yaşıyor! Duyan şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında elde ettiği kazançlarla uzun süre gündemde kaldı.

Fatma Soydaş şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Soydaş, 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Fatma Soydaş ile Zebani Efe aşk yaşıyor! Duyan şaştı kaldı 1

'TÖVBE EDİP MÜSLÜMAN OLDU'

Geçmişte kendisini 'satanistlerin elçisi' olarak tanıtan, daha sonra ise Umre'ye gidip tövbe ederek Müslüman olduğunu açıklayan Beycan, birlikte hazırladıkları videoyla ilişkilerini duyurdu.

Fatma Soydaş ile Zebani Efe aşk yaşıyor! Duyan şaştı kaldı 2

İkilinin ortak paylaşımı kısa sürede ses getirirken, Fatma Soydaş ile Efe Beycan'ın birlikteliği çok sayıda yorum aldı.

Fatma Soydaş ile Zebani Efe aşk yaşıyor! Duyan şaştı kaldı 3

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Anahtar Kelimeler:
fenomen Nihat Hatipoğlu Fatma Soydaş
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