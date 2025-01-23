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Ahmet Çakar'ın öfkesi dinmiyor! Hadise dava açınca daha da sinirlendi... Sert ifadeler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2025 07:29
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“Hadise terbiyesiz bir kadın. Hadise görgüsüz bir kadınmış" diyen Ahmet Çakar'a ünlü şarkıcı Hadise dava açmıştı. Ancak Hadise'nin dava açtığını duyan Ahmet Çakar daha da sinirlendi.

Ahmet Çakar'ın öfkesi dinmiyor! Hadise dava açınca daha da sinirlendi... Sert ifadeler

Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde Hadise'yi hedef almıştı. Hadise'nin Sinan Akçıl imasına sinirlenen Çakar "İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur. Peki tam tersini düşün. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki; 'Hadise’nin şunları şunlarını gördüm.' Ki bu Hadise'yi yerinden zıplatacak şeyler olsaydı... Özel hayatıyla ilgili, kötü alışkanlıklarıyla ilgili, fantezilerle ilgili. Adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta? Sinan, 'Kırbaççı gibi oldum en büyük zevki sevişirken kırbaç yemekti' deseydi herkes ayağa kalkardı..." demişti.

Çakar bununla da kalmamış "Hadise terbiyesiz bir kadın. Hadise görgüsüz bir kadınmış" demişti. Hadise bu sözlerden sonra harekete geçti ve dava açtı.

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Ancak Hadise'nin dava açtığını duyan Ahmet Çakar daha da sinirlendi. Ahmet Çakar sosyal medyada "Bak Hadise hanım. Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın" diyerek şarkıcıya sert çıktı.

Ahmet Çakar'dan Hadise'ye tepki çeken sözler: "Kezban, varoş" deyip... Ahmet Çakar'dan Hadise'ye tepki çeken sözler: "Kezban, varoş" deyip...

Ekran görüntüsü 2025-01-23 072408

Ahmet Çakar'ın Hadise'ye olan bu bitmek bilmeyen öfkesinin sebebi de merak edildi. Ahmet Çakar'ın sert ifadelerine ise tepki geldi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Hadise
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