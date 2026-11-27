Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 1986 yılında başlayan 40 yıllık hak ve telif mücadelesini gala gecesiyle kutladı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu’nda düzenlenen MESAM 40’ıncı Yıl Gala Programı ve Ödül Töreni, müzik sektörünün dünü ile bugününü buluşturdu.



MESAM’ın 40 yıllık köklü yolculuğunu anlatan özel tanıtım filmiyle başlayan gece, KARAF Konseri ile müzik ziyafetine dönüştü. Yemekli gala programında Arabeskten Rap’e, Pop’tan Rock’a, halk müziğinden Türk sanat müziğine kadar müziğin her rengi ve her kuşağı tek bir çatı altında buluştu.

ERGÜL: TÜRKİYE’Yİ CISAC SIRALAMASINDA 32’NCİ SIRAYA TAŞIDIK

Gecenin açılış konuşmasını yapan MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, kurumun 40 yıllık fikri mülkiyet mücadelesinin uluslararası arenadaki büyük başarısına dikkat çekti. Ergül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği olan MESAM bugün 40 yaşında. Kırk yıldır bu topraklarda fikri mülkiyet ve eser sahipleri adına kararlı bir mücadele yürütüyoruz. MESAM’ın ortaya koyduğu vizyoner çalışmalar, ülkemizin Uluslararası Yazar ve Besteciler Konfederasyonu (CISAC) verilerinde son sıralardan kurtularak 32’nci sıraya kadar yükselmesini sağladı. 40’ıncı yılımız anısına gerçekleştirdiğimiz bu görkemli tören, sanatın birleştirici gücünün toplumumuza en güçlü yansımasıdır. Bugün burada, farklı kuşakların ve farklı müzik türlerinin kucaklaştığı eşsiz bir Türkiye mozaiğinin buluşmasına tanıklık ediyoruz."

ZEKİ MÜREN’DEN SEMİCENK’E, FAZIL SAY’DAN SAGOPA KAJMER’E: TEK ÖLÇÜT EMEK VE LİYAKAT

MESAM 40’ıncı Yıl Ödülleri’nde değerlendirmeler yalnızca başarı, sanatsal üretim, eserlerin kalıcılığı ve sektöre verilen emek temelinde yapıldı. Gecede; büyük yapım şirketleriyle çalışan sanatçılar da bağımsız müzisyenler de aynı hakkaniyet anlayışıyla onurlandırıldı.

Zeki Müren, Mahzuni Şerif, Yıldırım Gürses, Yusuf Hayaloğlu ve Atilla Özdemiroğlu gibi müzik tarihimize silinmez izler bırakan ustalar saygıyla anılırken; ödülleri aileleri ve yasal temsilcileri tarafından alkışlar eşliğinde teslim alındı. Gecede Fazıl Say ve Hakkı Bulut gibi dev isimlerin yanı sıra Semicenk, Mabel Matiz, Gazapizm, Burak Bulut ve Sagopa Kajmer gibi günümüzün öne çıkan sanatçıları da ödüllerine kavuştu.

40’INCI YILA ÖZEL 35 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede üç ana kategoride toplam 35 ödül takdim edildi. Güncel üretimi ve yüksek etkiyi simgeleyen 18 Başarı Ödülü, Türk müziğine adanmış ömür boyu katkıyı onurlandıran 13 Onur Ödülü ve MESAM’ın kurumsal çalışmalarına destek veren kurum ve isimlere sunulan 4 Teşekkür Ödülü sahiplerini buldu.

Teşekkür Ödülleri

"Şişli Belediyesi

Mitko Chatalbashev Türk Ekonomi Bankası

Demirhayat

Başarı Ödülleri

Universal Müzik

Toygar Işıklı

Semicenk

Sagopa Kajmer

Burak Bulut

Fazıl Say

Eurus Müzik

Median Müzik

Mabel Matiz

Can Temiz

Mahzuni Serif

Ahmet Selcuk İlkan

Yusuf Hayaloglu

Aydilge

Elıbaba Memmedov

Yıldırım Gürses

Mem Ararat

Onur Ödülleri

Zeki Müren

Atılla Özdemiroğlu

Aykut Gürel

Fani Hodara

Amir Ateş

Anjelika Akbar

Efkan Şeşen

Hakkı Bulut

Aşık Sefai

Ferhat Tunç

Şakiro"