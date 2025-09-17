Ahmet Kural ve eşi Gizem Şahin çocuklarına vatandaşlık almak için Amerika'ya koştu... Trump'ın kararı sonra...

Son dönemde Gassal dizisiyle adından söz ettiren Ahmet Kural 18 Temmuz 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile evlendi. Mutlu çiftin ilk bebekleri Kemal, geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise Çağla Gizem Kural’ın ikinci kez hamile olduğu ve çiftin erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

Ahmet Kural ve eşi Gizem Şahin ilk çocuklarının doğumu için Miami’ye gitmiş, bu hamleleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çiftin ikinci çocuk için de benzer bir hamle yaptığı gündeme geldi.

"RİSK ALMADILAR"

Mehmet Üstündağ’ın Gel Konuşalım programındaki iddiasına göre; çiftin ikinci çocuklarının ABD vatandaşlığı alabilmesi için doğuma San Diego’ya gittiği ortaya çıktı. Mehmet Üstündağ "Trump'ın açıklaması sonrası Miami riski almadılar. İlla Amerika'dan vatandaşı olsun diye San Diego’ya gittiler" dedi.

“ABD vatandaşlığı” uğruna yapılan bu tercih, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada "Ülkenin ekmeğini ye işine gelmeyince yurt dışına git", "Sordun mu kanımız kırmızı akar derler", "Sonra TRT'de yerli ve milli takıl" yorumları yapıldı.