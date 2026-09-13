Ailem Güvende operasyonu: Mika Raun'a erişim engeli

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma tarafından "Ailem Güvende" operasyonları gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan Ailem Güvende operasyonu kapsamında Mika Can Raun'un tüm sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

Kararın erişim sağlayıcıları tarafından kısa sürede uygulanması bekleniyor.



DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Fenomen 31 Ocak'ta “Uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. 2 ay cezaevinde kalan Mika Raun tahliye edilmişti.