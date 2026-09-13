Güllü'nün düştüğü sırada oradaydı! Sultan Nur Ulu'nun yeni ses kaydı...

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in olay yerindeki Sultan Nur Ulu'nun yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Güllü'nün ölümüyle ilgili davada duruşma günü yaklaşırken Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun o geceye ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

"EĞER YANARSAM SENİ DE YAKARIM"

ATV'nin haberine göre annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ses kaydında "Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor. Ben şok geçirdim. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak" dedi.

Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ederken şu ifadeleri kullandı:



"Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu, ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın, eğer yanarsam yakarım, seni bu olayın içine çekerim dedi bana. Bana dedi ki, avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış."