Ailesi ölümünde ihmal olduğunu iddia etmişti! Fatma Girik soruşturması tamamlandı

Türk sinemasının en etkin kadın oyuncularından olan Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de 79 yaşındayken hayatını kaybetti. Girik'in vefat etme nedeni, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

Fatma Girik'in ailesi, tedavisi sırasında ihmaller olduğu iddiasıyla İstanbul'daki özel bir hastane ve merhum sanatçının refakatçisi olan yeğeni Fatma Ahu Turanlı için suç duyusunda bulunmuştu.

RAPOR HAZIRLANDI

Söz konusu iddiayı soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının bilgisine başvurdu. Uzman görüşlerinin alınmasını içeren incelemelerin tamamlanmasının ardından rapor hazırlandı.

Fatma Girik'e uygulanan tedavide ihmal olmadığı, Fatma Ahu Turanlı'nın ihmalkâr davranmadığına ilişkin hazırlanan raporda kovuşturmaya yer olmadığı kararı yer aldı.