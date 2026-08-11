MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ajda Pekkan'ın sırrı 25 bin dolarlık iksir mi? "Sabahları ılık suya..."

Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan görüntüsü yine gündem oldu. Tayland'dan getirttiği iddia edilen 25 bin dolarlık "gençlik iksiri" söylentisine yanıt veren Süperstar, gerçek sırrını açıkladı. Pekkan'ın "çok basit ve ucuz" diyerek anlattığı yöntemi sosyal medyada da gündem oldu.

Ajda Pekkan'ın sırrı 25 bin dolarlık iksir mi? "Sabahları ılık suya..."

Ajda Pekkan son Harbiye konserindeki dansı ve enerjisiyle yine adından söz ettirdi. Öyle ki yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'ın fit görünümünün sırrının da bir iksirde yattığı iddia edildi.

Müge Dağıstanlı ise kaleme aldığı yazıda bu konuda bildiklerini şöyle aktardı:

Ajda Pekkan ın sırrı 25 bin dolarlık iksir mi? "Sabahları ılık suya..." 1

"WhatsApp’tan bana şöyle bir mesaj attı: 'Müge, Ajda’nın Uzakdoğu’dan iksir getirtip içtiği doğru mu? Neymiş şu iksir bir öğrensene.' Güya, Ajda Pekkan, Tayland’dan bir gençlik iksiri getirtiyormuş. Dünya starları da bunu kullanıyormuş. İksirin bir şişesi 25 bin dolarmış.

Ajda Pekkan ın sırrı 25 bin dolarlık iksir mi? "Sabahları ılık suya..." 2

Süperstar iddiaya kahkaha atarak cevap verdi: Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim. Çok basit ve ucuz. Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim."

Ajda Pekkan'ın bu basit ve ucuz sırrı X'in ise diline düştü. Sosyal medyada bu yaygın yöntem bilinse de tek başına yeterli bulunmadı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüme Doğa'nın kıskançlığı damga vuracakYeni bölüme Doğa'nın kıskançlığı damga vuracak
Müge Anlı ile Tatlı Sert için karar verildi! Yeni sezon tarihi...Müge Anlı ile Tatlı Sert için karar verildi! Yeni sezon tarihi...

Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Libya'da suikast! Tümgeneral Fevzi el-Mansuri öldürüldü

Libya'da suikast! Tümgeneral Fevzi el-Mansuri öldürüldü

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.