Ajda Pekkan'ın sırrı 25 bin dolarlık iksir mi? "Sabahları ılık suya..."

Ajda Pekkan son Harbiye konserindeki dansı ve enerjisiyle yine adından söz ettirdi. Öyle ki yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'ın fit görünümünün sırrının da bir iksirde yattığı iddia edildi.

Müge Dağıstanlı ise kaleme aldığı yazıda bu konuda bildiklerini şöyle aktardı:

"WhatsApp’tan bana şöyle bir mesaj attı: 'Müge, Ajda’nın Uzakdoğu’dan iksir getirtip içtiği doğru mu? Neymiş şu iksir bir öğrensene.' Güya, Ajda Pekkan, Tayland’dan bir gençlik iksiri getirtiyormuş. Dünya starları da bunu kullanıyormuş. İksirin bir şişesi 25 bin dolarmış.

Süperstar iddiaya kahkaha atarak cevap verdi: Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim. Çok basit ve ucuz. Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim."

Ajda Pekkan'ın bu basit ve ucuz sırrı X'in ise diline düştü. Sosyal medyada bu yaygın yöntem bilinse de tek başına yeterli bulunmadı.