Dolandırıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti: Yüzündeki dövmelerle dikkat çekti!

Didem Arslan’la Vazgeçme’de gündem olan olayda Nazan isimli kadın, TikTok’tan tanıştığı kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. Ancak seyircinin dikkatini sadece olay değil, Nazan'ın yüzündeki dövmelerde çekti. Nazan’ın “Eski hayatıma tövbe ettim” sözleri yayına damga vurdu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan’la Vazgeçme programında yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Programa katılan Nazan isimli kadın, TikTok üzerinden tanıştığı bir erkek tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü.

NAZAN İDDİA ETTİ, BURHAN REDDETTİ

Nazan’ın iddiasına göre Burhan isimli kişi, evli olmasına rağmen kendisiyle yakınlaştı. Burhan’ın maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyerek Nazan’dan borç para ve altın aldığı, hatta evini satması için baskı yaptığı ileri sürüldü.

Canlı yayında konuşan Nazan, Burhan’la sadece arkadaş olduklarını ancak Burhan’ın sürekli kendisini mağdur gibi gösterdiğini ve eşinden ayrılacağını söylediğini belirtti. Programa bağlanan Burhan ise tüm iddiaları reddetti.

DÖVMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan’a, yayın sırasında dövmelerinin anlamı da soruldu. Nazan, dövmelerinin özel bir anlamı olmadığını ifade ederek, “Eski hayatıma tövbe ettim” sözleriyle dikkat çekti.

