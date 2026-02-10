MAGAZİN

Mine Tugay merdivenlerde poz verdi! İddialı tarz

Son dönemde Bahar Şahin'e mobbing iddialarıyla gündeme gelen Mine Tugay sosyal medyayı yine salladı. Güzel oyuncu iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

'Gönül Yarası', 'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını' gibi yapımlarda rol alan Mine Tugay son olarak Bahar Şahin'in mobing iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu yıllara meydan okuyan görünümüyle de dikkat çekiyor.

Güzelliği ve fit görünümüyle her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu bu sefer de merdivenlerde poz verdi.

İddialı göğüs dekoltesini saçlarıyla kapatan Tugay'a fanlarından beğeni ve kalp emojisi yağdı.

Mine Tugay
